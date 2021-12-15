Isparta'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA (İHA) - Isparta'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta Sav yolundaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il merkezi yönüne seyir halindeki 32 DE 685 plakalı minibüs sürücüsü, yağış etkisiyle kontrolden çıkarak, ara yoldan anayola dönmekte olan 32 HS 685 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı hurdaya döndü, kamyona ait bir demir parçası minibüse adeta ok gibi saplandı. Vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - ISPARTA