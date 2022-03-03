ISPARTA'DA 14 SAAT KESİNTİSİZ KAR YAĞIŞI

Isparta Valiliği, kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası yazılı açıklama yaptı. Kar yağışının 14 saat kesintisiz olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, İlimiz genelinde 2 Mart 2022 tarihinde saat 14.00 sularında başlayıp kesintisiz 14 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan il ve ilçe yollarının tamamı, köy yollarının ise 8'i hariç olmak üzere tamamına yakını ulaşıma açılmış ve ulaşım aralıksız sağlanmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşım kesintisiz sağlanmaktadır. Bazı sokaklarda ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile diğer illerden de sağlanan personel ve iş makinelerinin de destekleriyle çalışmalar aralıksız devam etmektedir denildi.

'YETERLİ ELEKTRİK ULAŞTIRILAMAMAKTADIR'

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmaları nedeniyle il genelinde bazı köy ve mahallelere düzenli elektrik ulaştırılamadığı kaydedilerek, Yaklaşık yüzde 18 oranında aboneye henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi ulaştırılamamaktadır. Elektrik enerjisinin en kısa zamanda verilebilmesi için sorumlu ve görevli elektrik şirketleri ve bunlara destek olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile çevre illerden de gelen takviye ekiplerle 315 personel, 118 araç ve iş makinesiyle kesinti yaşayan vatandaşlarımıza bir an önce elektrik enerjisini verebilmek için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir açıklaması yapıldı.

Valilik açıklamasının devamında şunlar kaydedildi

Yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması ve ulaşılmasındaki zorluklar, arızaların giderilmesine ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikme yaşanmasına sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak 16 adet jeneratörle desteklenmektedir. Uygun durumlarda kullanılmak üzere 6 adet jeneratör ise hazır bekletilmektedir. Aralıksız ve takviye ekiplerle devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin tamamına yakınında elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır.