Isparta'da işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Isparta'da işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Isparta'da işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da 20 gün önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'da 20 gün önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 gün önce Çünür Mahallesi 5351. Sokak'ta tabancayla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Kurt'un cinayet zanlısı olarak H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı Y.E. ise olaydan bir hafta sonra yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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