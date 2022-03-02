Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da 6 aylık hamile imam nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da 6 aylık hamile imam nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Isparta'nın Yazısöğüt köyünde meydana gelen olayda, Ş.G. (18), dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa ile otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.G, yanında bulunan silahla Karabuğa'ya ateş etti. Karabuğa başından ve karın bölgesinden yaralandı. Ş.G., yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis önüne bırakarak kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Raziye Karabuğa ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Ş.G., kısa sürede polis ekipleri tarafında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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