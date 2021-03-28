Isparta'da halatı koparak beton zemine düşen yük asansörünün içindeki iki kişi yaralandı
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Isparta'da halatı koparak beton zemine düşen yük asansörünün içindeki iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da halatı koparak beton zemine düşen yük asansörünün içindeki iki kişi yaralandı

Isparta'daki bir iş yerinde, halatı kopan ve beton zemine düşen yük asansörünün içindeki iki kişi yaralandı.

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Isparta'daki bir iş yerinde, halatı kopan ve beton zemine düşen yük asansörünün içindeki iki kişi yaralandı.

Mimar Sinan Caddesi'nde gül ürünleri satan bir iş yerinde, İbrahim Kaçar ile Fatih Önder yük asansörüne bindi. Asansörün yaklaşık 2 metre yükseldikten sonra halatının kopması üzerine Kaçar ve Önder, asansörle bodrum katın beton zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaçar, bodrum kattan kendi imkanlarıyla çıkarken, Önder, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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