Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı
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Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı

Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde güller arasına saklanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, doğaya saldı.

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde güller arasına saklanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, doğaya saldı.

Davraz Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe kısmında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanın güller arasında saklandığını belirledi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan bulunduğu yerden alınarak bir çuvala konuldu. Şehirden uzak bir alana götürülen yılan burada ait olduğu doğaya salındı. Yılan kısa sürede gözden kayboldu. - ISPARTA

Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı
Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı
Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı
Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak, doğaya salındı - Haberler
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