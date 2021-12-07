Isparta'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Isparta'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel
Isparta'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ayşe Önal'ın kullandığı 32 BS 859 plakalı otomobil, Şarkikaraağaç-Isparta kara yolu Göksöğüt-Koruyaka mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Yurdagül, Nezahat, Fatma ve Turhan Önal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Demirtaş - Son Dakika Haberleri

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