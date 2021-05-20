Isparta'da ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi
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Isparta'da ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi

Isparta'da ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ceylan derisine yazılmış 5 tarihi Tevrat ve parşömen ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan gelen bazın kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Çetince köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ceylan derisine yazılmış İbranice 5 tarihi Tevrat ile parşömen bulundu.

Gözaltına alınan N.Y ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Eserler müzeye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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