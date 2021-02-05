Isparta'da camide tadilat yaparken yüksekten düşen kişi yaralandı
05.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:00
Isparta'da bir camide tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Isparta'da bir camide tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Sav beldesindeki Çayboyu Camisi'nde tadilat yapan inşaat işçisi Ali Cengiz, dengesini kaybedince yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan Cengiz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen