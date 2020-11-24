Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti

24.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:19
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yerel seçimlerden sonra göreve getirilen 5. muhtar Mehmet Ali Almacı, görevinden istifa etti. Mehmet Almacı, inşatta gezerken düştüğünü ve belini kırdığını belirterek, "Bu yüzden görevimi yapamayacağım. İstifa dilekçemi bugün gönderdim" dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde göre getirilen Yahya Yürekli, bir ay sonra istifa etti. Köyde 2 Haziran'da yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Ali Er seçilmiş ancak itiraz sonucu Er'in sabıkası olduğu gerekçesiyle muhtarlığı düşürüldü. Er'in muhtarlığının düşürülmesinin ardından muhtarlık görevi aynı seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e verildi. Bu karara Adıgüzel'in seçimden en az 6 ay önce seçim bölgesinde ikamet etme şartını taşımadığı gerekçesiyle itiraz edildi. İtiraz sonucunda Adıgüzel de görevden alınarak, muhtarlık yarışından üçüncü çıkan Ayşe Adıdüzel'e görev verildi. Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 tarihinde bir çiftçi barıştırmaya çalışırken, cinayete kurban gitti. Ayşe Adıgüzel'den sonra Çetince muhtarlığı için 2019 yılı Eylül ayında Mehmet Ali Almacı görevlendirildi. Almacı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, bugün görevinden istifa etti. Şimdi köye 6'ıncı muhtarın görevlendirilmesi ve ardından seçim yapılması bekleniyor.

Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar istifa etti
Mehmet Ali Almacı

"İNŞAATTAN DÜŞTÜM"

Mehmet Ali Almacı, inşatta gezerken düştüğünü ve belini kırdığını ifade ederek, "Belki ayağa uzun süre kalkamayacağım, ondan dolayı görevimi yapamayacağım. İstifa dilekçemi bugün gönderdim" dedi.

Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar 'inşaattan düştüm' diyerek istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TARİHÇİ: Ne kadar betbaht bir köymiş
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Osman Kavala Bülent Arınç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Fatih Artman Demet Özdemir
Spor Falcao Cenk Tosun Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:52:10. #1.14#
title