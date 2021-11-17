Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beyköy-Çaltı köyü arasında bir beton büzden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton büze merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı.
Durumu iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.