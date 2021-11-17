Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyköy-Çaltı köyü arasında bir beton büzden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton büze merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı.

Durumu iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

AA / Fatih Demirtaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title