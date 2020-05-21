Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
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Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı

Isparta'da elinde cam parçası ile dolaştığı için polise ihbar edilen bir kişi polisin geldiğini görünce elindeki kesici aletle bir genci rehin aldı. Alkollü şahıs, eşinin bir başkası ile ilişkisi olduğunu ve ilişki yaşadığı kişinin olay yerine gelmemesi durumunda gence zarar vereceğini söyledi. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.

21.05.2020 06:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:32

Isparta'da elinde cam parçası ile dolaştığı için polise ihbar edilen bir kişi polisin geldiğini görünce elindeki kesici aletle bir genci rehin aldı. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.

Olay gece saat 02: 00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 113 cadde üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin cadde üzerinde elinde cam parçası ile yürüdüğünü gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören F.Y. o sırada yoldan geçen bir genci elindeki cam parçası ile rehin aldı.

"EŞİMİN YASAK AŞKI VAR"

Polis, 'Eşinin bir başkası ile ilişkisi olduğunu ve ilişki yaşadığı kişinin olay yerine gelmediği takdirde rehin aldığı gence zarar vereceğini' belirten F.Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabası sırasında F.Y. elindeki cam parçasıyla kollarına zarar vermeye başladı ve bu sırada rehin alınan genç, F.Y.'nin yanından uzaklaşmaya başladı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis, bu esnada F.Y'ye müdahale ederek, rehin alınan genci kurtardı. Vücudunda kesik izleri bulunan F.Y. ve rehin alınan gence 112 acil servis ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından F.Y. ve rehin aldığı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra F.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Rehin alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı

Kaynak: İHA

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