2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:08

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bayram Erdoğan idaresindeki 32 LR 147 plakalı otomobil, çevre yolu mevkisinde, Semih Görgün'ün kullandığı 42 ACB 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Güngör'ün kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Ali Türkhan ve Yılmaz Özcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Akçıl Serdar Ortaç Erdem Tepegöz İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Samatta Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Pkk Otomobil Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 00:08:55. #1.15#
title