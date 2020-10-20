2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
20.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:08
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bayram Erdoğan idaresindeki 32 LR 147 plakalı otomobil, çevre yolu mevkisinde, Semih Görgün'ün kullandığı 42 ACB 188 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Güngör'ün kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Ali Türkhan ve Yılmaz Özcan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş