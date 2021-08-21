Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da 2 çocuğun bir otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Isparta'da 2 çocuğun bir otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir otomobilin bagaj kısmında yolculuk yapan ve sürekli olarak ön tarafa geçen çocukların o anları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde çocukların ayakta yolculuk yaptığı ve zaman zaman bagaj kısmından arka koltuğa geçiş yaptıkları görülüyor. - ISPARTA

Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Isparta'da 2 çocuğun araçtaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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