Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası
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Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası

Isparta'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift, serbest bırakıldı.

28.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:38
Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası

'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ilçesi beldesinde 12 yaşındaki B.Ç, ve babası tarafından darbedilerek sokağa atıldı. Çocuk, olaydan haberdar olan teyzesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.


Burada tedaviye alınan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun anne ve babası, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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