Isparta beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Isparta beyaza büründü Emniyet ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti ISPARTA(İHA)Ispartalılar güne beyaz örtü ile uyandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta beyaza büründü

Emniyet ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti

ISPARTA - ISPARTA(İHA)Ispartalılar güne beyaz örtü ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Isparta'nın seyir terası olan Kirazlıdere de ışıklandırmalar ve ağaç dallarındaki kar salkımları renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar ise karla birlikte gönüllerince eğlendi.

Isparta'da kar yağışı etkili olması sonrası kentin tamamı beyaza büründü. Kent merkezinde Belediye, köylerde Özel İdare ve karayollarında ise Karayolları Şefliği yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücülere ise Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçların yolda kalmaması için yardımcı oluyor.

Isparta beyaza büründü

Isparta beyaza büründü

Isparta beyaza büründü

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title