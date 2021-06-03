İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?
İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?
İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?
İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre-Liechtenstein Maçı, 03 Haziran Perşembe günü oynanacak. İsviçre-Liechtenstein Maçı, saat 19:00 başlayacak.
İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.