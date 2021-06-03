İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?

İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Portekiz maçı hangi kanalda?