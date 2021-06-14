İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda?
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. E Grubu ilk maçında İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İbrahimoviç İspanya - İsveç EURO 2020 maçında oynayacak mı? İbrahimoviç neden yok?
EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece E Grubu ilk maçı İspanya ile İsveç arasında oynanıyor. Futbol severler maç hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilir. Peki İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İbrahimoviç İspanya - İsveç EURO 2020 maçında oynayacak mı?
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
İspanya ve İsveç'in karşı karşıya geleceği E Grubu ilk maçı 14 Haziran Pazartesi günü Sevilla Olimpiyat Stadında oynanacak.
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slavko Vincic yöneteceği İspanya - İsveç maçı Türkiye Saatiyle 22:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.
İBRAHİMOVİÇ NEDEN YOK?
Futbol severlerin uzun yıllardır takip ettiği dünyaca ünlü yıldız İbrahimoviç'in İspanya'ya karşı İsveç kadrosunda oynayıp, oynamayacağı merak konusu oldu. İbrahimoviç EURO 2020 öncesi İsveç Milli Takımına döndüğünü açıklamıştı. İsveç kadrosu açıklandığında futbol severleri şaşırtan bir açıklamayla İbrahimoviç kadroya dahil edilmemişti. Bu nedenle Dünyaca ünlü yıldız EURO 2020 maçlarında oynayamayacak.
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber