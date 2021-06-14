İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda?

İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. E Grubu ilk maçında İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İbrahimoviç İspanya - İsveç EURO 2020 maçında oynayacak mı? İbrahimoviç neden yok?

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece E Grubu ilk maçı İspanya ile İsveç arasında oynanıyor. Futbol severler maç hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilir. Peki İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İbrahimoviç İspanya - İsveç EURO 2020 maçında oynayacak mı?

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve İsveç'in karşı karşıya geleceği E Grubu ilk maçı 14 Haziran Pazartesi günü Sevilla Olimpiyat Stadında oynanacak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavko Vincic yöneteceği İspanya - İsveç maçı Türkiye Saatiyle 22:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.

İBRAHİMOVİÇ NEDEN YOK?

Futbol severlerin uzun yıllardır takip ettiği dünyaca ünlü yıldız İbrahimoviç'in İspanya'ya karşı İsveç kadrosunda oynayıp, oynamayacağı merak konusu oldu. İbrahimoviç EURO 2020 öncesi İsveç Milli Takımına döndüğünü açıklamıştı. İsveç kadrosu açıklandığında futbol severleri şaşırtan bir açıklamayla İbrahimoviç kadroya dahil edilmemişti. Bu nedenle Dünyaca ünlü yıldız EURO 2020 maçlarında oynayamayacak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selçuk Balcı Tuğrul Tülek Fahriye Evcen Funda Eryiğit
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 14:00:06. #1.15#

title