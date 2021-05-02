İspanya'da salgının başından bu yana ilk "boğa güreşi" yapıldı
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İspanya'da salgının başından bu yana ilk "boğa güreşi" yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'da korona virüs salgının başladığı dönemden bu yana yasak olan boğa güreşleri başkent Madrid'de yeniden başladı.

İspanya'da korona virüs salgının başladığı dönemden bu yana yasak olan boğa güreşleri başkent Madrid'de yeniden başladı.

İspanya'da korona virüs salgının nedeni ile yasaklanan boğa güreşleri yeniden başladı. Uzun bir aranın ardından ilk boğa güreşi başkent Madrid'de bulunan Las Ventas Arena'da düzenlendi. Salgın nedeni ile yüzde 40 kapasite ile organize edilen etkinliğe 6 bin kişi katılırken, seyircilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü. Etkinlikte her koltuğun ön, arka ve yanlarında 2 koltuk boş bırakıldı.

Etkinlikte Enrique Ponce, El Juli ve Miguel Angel Perera da dahil olmak üzere yıldız matadorlar arenaya çıkarken, 7 boğa güreşe katıldı.

Etkinliğin bilet satışından elde edilen gelirin ise salgın sürecinde maddi olarak etkilenen boğa güreşi sektörü çalışanlarına verilmesi kararlaştırıldı.

SAN FERMİN FESTİVALİ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde boğa koşularıyla tanınan dünyaca ünlü San Fermin Festivali, korona virüs salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edilmişti. Belediye Başkanı Enrique Maya yaptığı açıklamada, festivalin iptal edildiğini duyurmuş, şehirdeki mevcut sağlık durumunun bu yıl da festivalin yapılmasını imkansız kıldığını açıklamıştı.

Her yıl geleneksel olarak 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde, boğa koşularının dışında çok sayıda müzik ve kültür etkinliği yapılıyor. Festivale yaklaşık 1 milyon turist katılıyor.

(Serkan Bayar/ İHA)

İspanya'da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı
İspanya'da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı
İspanya'da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı
İspanya'da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı
İspanya'da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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