İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı

İspanya'nın Murcia kentinde yer alan Podemos Partisi Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlenirken, Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias, saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tuttu.

İspanya'nın Murcia kentinde yer alan Podemos Partisi Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlenirken, Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias, saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tuttu.

İspanya'da sol görüşlü Podemos Partisi'nin ülkenin Murcia kentinin Cartagena bölgesinde yer alan Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Yerel basında yaşanan saldırıya yönelik yayınlanan haberlerde saldırının, yerel saatle 07: 30'da meydana geldiği belirtildi. Podemos Partisi Lideri Pablo Iglesias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Merkez binasına düzenlenen saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tutarak, "Aşırı sağcıların sokak terörü bizi korkutamayacak. Şiddete ve onların saldırılarına karşı demokrasi, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya yönelik Podemos Partisi tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Molotof kokteylleri ile parti binasını ateşe vermeye çalışarak ileri gittiler. Bu saldırı sadece maddi hasara değil, insanların yaralanmasına da neden olabilirdi" ifadeleri kaydedildi.

Ana muhafazakar Halk Partisi Sözcüsü ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, "Biz şüpheli değiliz, nereden gelirse gelsin tüm saldırıları kınıyoruz" dedi.

Öte yandan saldırıya ilişkin diğer parti liderlerinden açıklama gelmezken, söz konusu saldırı son 2 yıl içinde parti binasına yapılan 6. saldırı olarak kayda geçti. Daha önceki saldırılardan 2020 Mayıs ayında parti merkezinin birkaç penceresi taşlarla kırılmış, Eylül ayında ise merkezin duvarlarına Nazi sembolleri çizilmişti.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı