İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İspanya'nın Murcia kentinde yer alan Podemos Partisi Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlenirken, Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias, saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tuttu.

İspanya'nın Murcia kentinde yer alan Podemos Partisi Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlenirken, Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias, saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tuttu.

İspanya'da sol görüşlü Podemos Partisi'nin ülkenin Murcia kentinin Cartagena bölgesinde yer alan Genel Merkezi'ne molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Yerel basında yaşanan saldırıya yönelik yayınlanan haberlerde saldırının, yerel saatle 07: 30'da meydana geldiği belirtildi. Podemos Partisi Lideri Pablo Iglesias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Merkez binasına düzenlenen saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tutarak, "Aşırı sağcıların sokak terörü bizi korkutamayacak. Şiddete ve onların saldırılarına karşı demokrasi, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya yönelik Podemos Partisi tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Molotof kokteylleri ile parti binasını ateşe vermeye çalışarak ileri gittiler. Bu saldırı sadece maddi hasara değil, insanların yaralanmasına da neden olabilirdi" ifadeleri kaydedildi.

Ana muhafazakar Halk Partisi Sözcüsü ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, "Biz şüpheli değiliz, nereden gelirse gelsin tüm saldırıları kınıyoruz" dedi.

Öte yandan saldırıya ilişkin diğer parti liderlerinden açıklama gelmezken, söz konusu saldırı son 2 yıl içinde parti binasına yapılan 6. saldırı olarak kayda geçti. Daha önceki saldırılardan 2020 Mayıs ayında parti merkezinin birkaç penceresi taşlarla kırılmış, Eylül ayında ise merkezin duvarlarına Nazi sembolleri çizilmişti.

(Serkan Bayar/İHA)

İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı
İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı
İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı
İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da Podemos Partisi binasına molotoflu saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 22:58:31. #1.16#
title