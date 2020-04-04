İspanya'da OHAL uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak
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Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Güncel

İspanya'da OHAL uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'tan bu yana ilan edilen olağanüstü halin ikinci kez uzatılması talebinde bulundu.

04.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:30
İspanya'da OHAL uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'tan bu yana ilan edilen olağanüstü halin ikinci kez uzatılması talebinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da her geçen gün ölü ve vaka sayıları hızla artıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede korona virüs vakalarında artışın sürdüğünü belirterek parlamentodan 26 Nisan'a kadar olan olağanüstü hal uygulamasının 15 gün daha uzatmasını isteyeceğini açıkladı.

Muhalefet lideri Pablo Casado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Sanchez ile telefonla görüştüğünü belirterek, Sanchez'in kendisine parlamentodan olağanüstü halin uzatmasını talep edeceğini bildirdiğini ifade etti. İspanya'da 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona eren olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Öte yandan Ülkede açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi. Vaka sayısı ise 5 bin 537 artarak 124 bin 736'ya ulaştı. İspanya, dünya genelinde korona ölümlerinin en çok yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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