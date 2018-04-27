İspanya'da Mahkemenin 'Tecavüz Değil Cinsel İstismar' Hükmü İnfial Yarattı

İspanya'da tecavüzle suçlanan 5 kişinin mahkeme tarafından cinsel istismardan suçlu bulunması sonrası birçok kentte binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Çoğu kadın öfkeli göstericiler, başkent Madrid'de ve diğer şehirlerde "Utanç verici!", "Hayır, Hayır demektir" şeklinde sloganlar attı.

Madrid'de polis bir süre göstericilerin parlamento binasına yürümelerini engellemeye çalıştı.

Kararın alındığı Pamplona kentindeki mahkeme binasının önünde de geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Kadın dernekleri, suçlu bulunanlara verilen 9 yıl hapis cezasını yeterli bulmadıklarını ve kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Savcılar, 5 kişi hakkında 20 yıldan fazla hapis cezaları talep etmişlerdi.



'Kurt sürüsü' Kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo ve Jesús Escudero 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşında bir kadına tecavüz etmekle suçlanmışlardı.

Mahkeme ise kararına gerekçe olarak savcılık makamının 5 kişinin, etrafını sardıkları genç kadınla, onun rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini ve ona karşı şiddete başvurduklarını kanıtlayamamalarını gösterdi.



Bir WhatsApp grubu üzerinden organize olan "Kurt sürüsü" ise saldırıyı görüntülemişti.

İspanya yasaları, şiddet ve tehdir içermeyen cinsel istismar ile ve tecavüz suçları arasında net bir ayrıma gidiyor.