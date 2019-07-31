İspanya'da Burger King'in çalışanlarına uyguladığı sakal yasağı kaldırıldı

Restoranlar zinciri Burger King'in İspanya'da erkek çalışanlarına getirdiği sakal, bıyık ve favori bırakma yasağı, sendikanın şikayeti üzerine kaldırıldı.

Burger King'in erkek çalışanlarına sakal, bıyık ve favori bırakma yasağı ve kravat takma zorunluluğu, kadın çalışanlarına da saçlarına kurdela takma mecburiyeti getirmesi İşçi Komisyonları (CC.OO.) sendikasının girişimiyle sona erdi.

CC.OO.'nun başvurusunu değerlendiren Barselona Çalışma Müfettişliği, hijyen gerekçesiyle çalışanlarına sakal, bıyık ve favori bırakma yasağı getiren Burger King'e bu kuralları kaldırması bildiriminde bulundu.

Sendikanın taleplerini haklı bulan Çalışma Müfettişliği, çalışma yasasında yer almayan söz konusu kuralların anayasal hakları ihlal ettiğini ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olarak değerlendirildiğini bildirerek, sakal ve bıyık bırakmak isteyenlerin kendi imajlarını koruma hakkı olduğunu vurguladı.

Müfettişlik ayrıca şirkete ceza verilmesi için soruşturma açıldığını da duyurdu.

Sendika yetkilileri ise karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çok uluslu restoranlar zinciri Burger King, erkek çalışanlarının "her zaman tıraş olması gerektiğini, gıda hijyeni nedeniyle sakal ve bıyık bırakamayacağı" kararını almış, ayrıca erkek çalışanlarının kravat, kadınların da kurdele takmasını zorunlu tutmuştu.

Kaynak: AA