İspanya'da bir kişi 110 kedisiyle birlikte oturduğu evden tahliye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İspanya'da bir kişi 110 kedisiyle birlikte oturduğu evden tahliye edildi

İspanya'nın güneyindeki Valencia bölgesinde apartman dairesinde yaşayan bir kişinin evden tahliye edilmesiyle birlikte 100 metrekarelik dairede yaşayan 110 kedi evsiz kaldı.

İspanya'da bir kişi 110 kedisiyle birlikte oturduğu evden tahliye edildi
20.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:27

İspanya'nın güneyindeki Valencia bölgesinde apartman dairesinde yaşayan bir kişinin evden tahliye edilmesiyle birlikte 100 metrekarelik dairede yaşayan 110 kedi evsiz kaldı.

Spama Safor hayvan barınağı tarafından yapılan açıklamada kedilere yeni evler bulunması için çalışıldığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Spama Safor yetkilisi Salvadora Tormas, başta evde 96 kedi bulduklarını ancak daha sonra sayının 110 olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Tormas, "Öyle anlaşılıyor ki ev sahibi üç yıl önce iki kediyi eve almış. Kediler o zamandan bu yana çiftleşerek çoğalmışlar" dedi.

Halihazırda 200 kediye barındırdığını söyleyen Spama Safor, 110 kediye yetecek kadar yeri olmadığını ifade ediyor ve kedileri alabilecek gönüllüler arandığını belirtiyor.

Cuma günü evden 49 kedi çıkardıklarını söyleyen Tormas, kalan kedilerin de haftasonu boyunca evden tahliye edileceğini anlattı.

"Tam bir felaket... Birilerinin bu kişiye yardım etmesi gerekirdi" diyen Tormas, yerel idarenin evdeki kediler konusunda kendilerine bilgi verdiğini ve bu sayede harekete geçtiklerini söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Adem Büyük Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Futbolcu
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da bir kişi 110 kedisiyle birlikte oturduğu evden tahliye edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 14:32:44. #1.15#
title