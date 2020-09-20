İspanya'da bir kişi 110 kedisiyle birlikte oturduğu evden tahliye edildi İspanya'nın güneyindeki Valencia bölgesinde apartman dairesinde yaşayan bir kişinin evden tahliye edilmesiyle birlikte 100 metrekarelik dairede yaşayan 110 kedi evsiz kaldı.

İspanya'nın güneyindeki Valencia bölgesinde apartman dairesinde yaşayan bir kişinin evden tahliye edilmesiyle birlikte 100 metrekarelik dairede yaşayan 110 kedi evsiz kaldı.

Spama Safor hayvan barınağı tarafından yapılan açıklamada kedilere yeni evler bulunması için çalışıldığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Spama Safor yetkilisi Salvadora Tormas, başta evde 96 kedi bulduklarını ancak daha sonra sayının 110 olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Tormas, "Öyle anlaşılıyor ki ev sahibi üç yıl önce iki kediyi eve almış. Kediler o zamandan bu yana çiftleşerek çoğalmışlar" dedi.

Halihazırda 200 kediye barındırdığını söyleyen Spama Safor, 110 kediye yetecek kadar yeri olmadığını ifade ediyor ve kedileri alabilecek gönüllüler arandığını belirtiyor.

Cuma günü evden 49 kedi çıkardıklarını söyleyen Tormas, kalan kedilerin de haftasonu boyunca evden tahliye edileceğini anlattı.

"Tam bir felaket... Birilerinin bu kişiye yardım etmesi gerekirdi" diyen Tormas, yerel idarenin evdeki kediler konusunda kendilerine bilgi verdiğini ve bu sayede harekete geçtiklerini söyledi.