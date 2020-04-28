İspanya Covid-19 salgınında 'kademeli normale geçiş takvimini' açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Covid-19 salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız" dedi
28.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:21
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Covid-19 salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız" dedi.
Başbakan Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "kademeli normale geçiş takvimini", basın toplantısında kamuoyuna açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com