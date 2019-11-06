Ispanak Zehirlenmelerinde Yeni Şüpheli 'Şeytan Elması' mı?
VOA Türkçe'ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bakanlığın "yabani ot" açıklaması tatmin edici olmadığını atropin zehirlenmesine yol açtığını vurguladığı yabani otun adının görüntülerde gördüğü "şeytan elması" olabileceğini vurguladı.
06.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:46
VOA Türkçe'ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bakanlığın "yabani ot" açıklaması tatmin edici olmadığını atropin zehirlenmesine yol açtığını vurguladığı yabani otun adının görüntülerde gördüğü "şeytan elması" olabileceğini vurguladı
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Ispanak Zehirlenmelerinde Yeni Şüpheli 'Şeytan Elması' mı?