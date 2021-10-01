İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı
Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı. Daha önce isminin değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmalara son noktayı koydu.
İstanbul'daki yeni Atatürk Kültür Merkezi, açılış için gün sayıyor. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan yapının isim tartışmaları, asılan tabela ile son buldu.
KÜLTÜR MERKEZİNİN İSMİ DEĞİŞMEDİ
Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri