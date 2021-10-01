İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı. Daha önce isminin değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmalara son noktayı koydu.

İstanbul'daki yeni Atatürk Kültür Merkezi, açılış için gün sayıyor. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan yapının isim tartışmaları, asılan tabela ile son buldu.

KÜLTÜR MERKEZİNİN İSMİ DEĞİŞMEDİ

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

İsminin değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

 İstanbul'da terör örgütüne operasyon! Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

İstanbul'da terör örgütüne operasyon! Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş
Magazin Güzel Sözler Bülent Ersoy Binali Yıldırım
Spor Lionel Messi Stefan Kuntz Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Topal Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 01:33:43. #1.12#