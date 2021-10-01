İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İstanbul'daki yeni Atatürk Kültür Merkezi, açılış için gün sayıyor. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan yapının isim tartışmaları, asılan tabela ile son buldu.

KÜLTÜR MERKEZİNİN İSMİ DEĞİŞMEDİ

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri