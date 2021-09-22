İsmet Sezgin kimdir? İsmet Sezgin kaç yaşındaydı, nereli? İsmet Sezgin biyografisi!

İsmet Sezgin kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1991 yılında DYP'den Aydın Milletvekili seçilen ve Demirel hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen İsmet Sezgin'in sağlık problemleri nedeniyle 2016 yılında GATA'da yoğun bakıma alınmıştı. Peki, İsmet Sezgin kimdir? İsmet Sezgin kaç yaşındaydı, nereli? İsmet Sezgin hayatı ve biyografisi nedir? İsmet Sezgin neden vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

İSMET SEZGİN KİMDİR?

İsmet Sezgin (1928, Aydın, Türkiye - ö. 7 Aralık 2016, Ankara, Türkiye), Türk siyasetçi. "İsmet Abi" diye anılmış, uzun yıllar Türk siyasetinde değişik görevler üstlenmiş ve aynı zamanda Süleyman Demirel'in çalışma arkadaşı olarak bir kariyer sürmüştür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlköğrenimini Aydın'da, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1950 yılında İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında atletizmle uğraştı. Talebe Cemiyeti başkanlığı yaptı ve Türkiye Millî Talebe Federasyonunun aktif bir üyesi oldu. Aynı yıl Denizli'de Türkiye Emlak Kredi Bankasının şubesinde göreve başladı. Denizli'de matematik öğretmenliği yapan Saadet Hanım'la evlendi.

1952 YILINDA POLİTİKAYA ATILDI

1952'de Denizli'de Demokrat Parti (DP) İl İdare Kuruluna seçilerek politikaya atıldı. 1955 yılında henüz 27 yaşında iken Aydın Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasından sonra tutuklanarak ayrıldı. Tutukluluk süresinin sonunda Aydın'da Adalet Partisi (AP) il teşkilatını kurdu. 1961 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Aydın Milletvekili oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İLK GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZGİN OLDU

1963'ten 1985'e kadar Türk Belediyeciler Birliğinin Genel Başkanlığını yaptı. 1966-1967 yılları arasında Gençlerbirliği Başkanlığı görevinde bulundu. 1968 yılında AP Genel Başkan Yardımcılığını üstlendi. 3 Kasım 1969'da II. Demirel Hükûmeti bünyesinde Türkiye'de ilk kez faaliyete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. Bu görevini III. Demirel Hükûmeti'nde de sürdürdü. 12 Mart Muhtırası'nın (1971) ardından kurulan I. Nihat Erim Hükûmeti'nin göreve başlamasıyla bakanlıktan ayrıldı. 12 Kasım 1979 yılında kurulan VI. Demirel Hükûmeti'nde aldığı Maliye Bakanlığı görevini, 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla bırakmak zorunda kaldı.

TBMM BAŞKANLIĞI YAPTISiyasi yasakların kalkmasından sonra 1987'de Doğru Yol Partisine (DYP) katıldı, 1991 yılında DYP'den yeniden Aydın Milletvekili seçildi. 20 Kasım 1991'de kurulan VII. Demirel Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı yaptı. 25 Haziran 1993'te, Demirel'in cumhurbaşkanı olması üzerine adaylığını koyduğu DYP Kongresi'nin 2. turunda adaylıktan çekildi. Tansu Çiller'in DYP Kongresi'ni kazanmasıyla bakanlık görevinden istifa etti. 1995'te TBMM Başkanlığına seçildi ve bu görevi seçime kadar sürdürdü.

2002 YILINDA AKTİF POLİTİKAYI BIRAKTI

Temmuz 1996'da Refahyol Hükûmeti'ne tepki göstererek DYP'den istifa etti. 7 Ocak 1997'de Demokrat Türkiye Partisinin (DTP) kurucuları arasında yer aldı. 30 Haziran 1997'de kurulan III. Mesut Yılmaz Hükûmeti'nde DTP'den Millî Savunma Bakanlığı yaptı, 11 Ocak 1999'da kurulan IV. Bülent Ecevit Hükûmeti'ne kadar bakanlık görevine devam etti. 1999 seçimlerinden sonra Hüsamettin Cindoruk'un istifasının ardından DTP Genel Başkanlığına seçildi. 18 Mayıs 2002'de genel başkanlıktan ayrılarak aktif politikayı bu mevkiden bırakmış nadir politikacılar arasında yer aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İsmet Zengin'in Seynan ve Ayşe olmak üzere iki kız çocuğu vardır. 7 Aralık 2016 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

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