İsmet Özçelik kimdir? İsmet Özçelik kaç yaşında, nereli? İsmet Özçelik hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmet Özçelik izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmet Özçelik kaç yaşında, nereli? İsmet Özçelik hayatı ve biyografisi! İsmet Özçelik kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İsmet Özçelik hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmet Özçelik kimdir? İsmet Özçelik kaç yaşında, nereli? İsmet Özçelik hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSMET ÖZÇELİK KİMDİR?

İsmet Özçelik eski bakan danışmanıdır. Bakan danışmanlığı yaptığı dönem için, "memurluk" diyerek hoşnut olmadığını ifade ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İsmet Özçelik Şu anda Aydınlık Gazetesi'nde yazıyor.

Aydınlık Gazetesi'nin Ankara temsilcisi görevini yürüten Özçelik,kendi anlatımına göre gazetecilik hayatına 1978'de gazeteciliğe başladı.