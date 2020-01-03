İSMEK kayıtları ne zaman? 2020 İSMEK kayıt tarihleri belli oldu!

03.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:42

İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler İSMEK kayıt dönemi gelmesini bekliyor. 2020 yılı kayıt dönemi için tarihlerin belli olduğu İSMEK kurslarına başvurmak için 16 yaşını doldurmak gerekiyor. Müzik kurslarında ise 15 yaşı doldurmak yeterli. Peki İSMEK kayıtları ne zaman? İşte 2020 İSMEK kayıt tarihleri…

İSMEK 2020 KAYIT TARİHLERİ

İSMEK'e 13-25 Ocak tarihleri arasında bön kayıtlar yapılabilecek. İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanmak için www.ismek.ist adresinden online başvuru yapmak gerekiyor.

İSMEK KAYITLAR NASIL YAPILIR?

İsmek'E kayıt olmak içn öncelikle https://www.ismek.ist/ adresine girp İSMEK Kursiyer Giriş bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Bu kısımdan Kursiyer Ön Kayıt Formu'nu doldurupkişisel bilgileri gireniz gerekiyor.Bu bölümde eğitime başlamak istediğiniz kurs ve tarih dönemlerini seçip işlemi tamamlayınız.

https://www.ismek.ist/ adresinden kendinize uygun kursları görüntüleyebilir ve en uygun tercihi yapabilirsiniz.

İSMEK'TE EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?

40 farklı alanda YAKLAŞIK 800 kurs veren İSMEK'in programları MEB'in müfredatlarına uygun şekilde 3 ila 10 aylık sürelerde verilmektedir. M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

İSMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

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