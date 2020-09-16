İsmal Çağlar kimdir? İsmal Çağlar kaç yaşında, nereli? İsmal Çağlar hayatı ve biyografisi!
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İsmal Çağlar kimdir? İsmal Çağlar kaç yaşında, nereli? İsmal Çağlar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmal Çağlar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmal Çağlar kaç yaşında, nereli? İsmal Çağlar hayatı ve biyografisi! İsmal Çağlar kimdir?

İsmal Çağlar kimdir? İsmal Çağlar kaç yaşında, nereli? İsmal Çağlar hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:35

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İsmal Çağlar hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmal Çağlar kimdir? İsmal Çağlar kaç yaşında, nereli? İsmal Çağlar hayatı ve biyografisi!

İSMAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimini bitiren İsmail Çağlar, yüksek lisans ve doktorasını Hollanda Leiden Üniversitesi?nde yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?nde öğretim üyesi olan Çağlar, aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörüdür. İlgi alanları arasında medya-siyaset ilişkileri, sosyal tarih, modernleşme ve din-devlet ilişkileri bulunmaktadır.

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