İSMAİL TÜRÜT YALOVALILARI COŞTURDU

İSMAİL TÜRÜT YALOVALILARI COŞTURDU24 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydan'ında Yalova Belediyesi tarafından organize edilen 100. yıl etkinlikleri konserine Yalovalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSMAİL TÜRÜT YALOVALILARI COŞTURDU

24 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydan'ında Yalova Belediyesi tarafından organize edilen 100. yıl etkinlikleri konserine Yalovalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel Karadeniz Türkülerini Yalovalılar için seslendiren İsmail Türüt, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a düzenlenen etkinliklere kendisinin de davet edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Konserin sonunda Başkan Vekili Tutuk, sahneye çıkarak sanatçı İsmail Türüt'e plaket ve çiçek takdim etti. 31 Temmuz Cumartesi Günü Eypio Yalova'da

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri rap müziğinin sevilen ismi Eypio'nun 31 Temmuz Cumartesi günü vereceği konserle tamamlamış olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan konser saat 20: 00'da başlayacak.

Kaynak: Habermetre