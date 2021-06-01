İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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1999 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'nin Bursa belediye başkan adayı olan İsmail Tatlıoğlu, 1 Ekim 2020 itibariyle TBMM İYİ Parti Grup Başkanı olarak seçilmiştir. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

1999 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'nin Bursa belediye başkan adayı olan İsmail Tatlıoğlu, 1 Ekim 2020 itibariyle TBMM İYİ Parti Grup Başkanı olarak seçilmiştir. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

İsmail Tatlıoğlu 1960, Bursa'da doğan, Türk siyasetçi, ekonomist, öğretim üyesi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti Bursa milletvekilidir. Aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiş, yüksek lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yapmıştır. ODTÜ ve Glasgow Üniversitesinde çalışmalar gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerini yapmıştır.

1999 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'nin Bursa belediye başkan adayı olmuş, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer almış, 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP Bursa 4. sıra milletvekili adayı olmuş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş ardından bir dönem partinin genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. 1 Ekim 2020 itibariyle TBMM İYİ Parti Grup Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.

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İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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