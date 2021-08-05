İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz biyografisi!
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İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz biyografisi!

İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz biyografisi!
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Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sözcü Gazetesi'nde yazmaya başlayan İsmail Saymaz bir veda yazısı yazarak gazeteden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmeden sonra İsmail Saymaz'ın hayatı merak edildi. Peki, İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz mesleği nedir? İsmail Saymaz hayatı ve biyografisi nedir?

İsmail Saymaz, "Sözcü'ye veda" başlıklı açıklamasında gazeteden ayrıldığını duyururken, mesleğine "kardeş bir mecrada devam edeceğini" belirtti. Peki, İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz mesleği nedir? İsmail Saymaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

İsmail Saymaz (d. 11 Temmuz 1980, Rize), Türk, gazeteci ve yazar.

Aslen Pazaryolu, Erzurum kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi gösterdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı.

İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın "100 Basın Kahramanı" listesinde yer aldı. Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde FETÖ/PDY üyelerinin iletişim uygulaması olan "ByLock"un patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajı sonrasında gazeteye soruşturma açıldı ve Saymaz'ın ifadesi alındı. Ayrıca bu röportajı FETÖ/PDY soruşturmalarında "delil" sayıldı. Nisan 2017'de ise bu röportajı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü.

17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet'teki işinden ayrıldığını duyurdu. 1 Mayıs 2020'de Bunu Ben de Söylerim adlı programla görev aldığı Best FM'den ayrıldığını açıkladı. Mayıs 2020'de Halk TV'ye transfer oldu ve Neyse O adlı programla kanalda yer almaya başladı. Eylül 2020'de Sözcü gazetesiyle anlaştı ve gazetede muhabir ve yorumcu olarak çalışmaya başladı.

KİŞİSEL YAŞAMI

16 Ağustos 2020 tarihinde Şeyda Sayar ile evlendi.

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İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz biyografisi! - Haberler
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