İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki tv100'den neden ayrıldı?

"Türkiye'nin haberdeki öncü yüzü" mottosuyla yayınlarını sürdüren Tv100, bu gelişmeyle birlikte yayın politikasında yeni bir döneme giriyor. Hafta içi sabah saatlerinde izleyiciyle buluşan "Yenigün" (08.00-10.00) ve "Para Manşet" (10.00-12.00) programlarının kaldırılması, kanalın sabah kuşağında köklü bir dönüşümün ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE EBRU BAKİ TV100'DEN NEDEN AYRILDI?

Tv100 ekranlarında sabah kuşağını ilgilendiren dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Kanal yönetimi, sabah saatlerinde yayınlanan "Yenigün" ve "Para Manşet" programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Bu değişim kapsamında, "Yenigün"ü sunan İsmail Küçükkaya ile "Para Manşet"in ekran yüzü Ebru Baki'nin de tv100 kadrosundan ayrıldığı öğrenildi.

KÜÇÜKKAYA'NIN AYRILIĞI SÜRPRİZ OLDU

29 Eylül'de tv100 ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın kısa bir sürenin ardından kanaldan ayrılması medya kulislerinde şaşkınlık yarattı. Tecrübeli gazetecinin, tv100'deki sabah kuşağıyla özdeşleşmiş programına veda etmesi, izleyiciler arasında da geniş yankı buldu.

YENİ YAYIN DÖNEMİNE HAZIRLIK

"Türkiye'nin haberdeki öncü yüzü" sloganıyla yayın politikasını sürdüren tv100, bu kararla birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Hafta içi 08.00 - 10.00 arasında izleyiciyle buluşan "Yenigün" ve 10.00 - 12.00 saatleri arasında yayınlanan "Para Manşet" programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir dönüşüm sürecine girdiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.