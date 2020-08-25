İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, ana haber sunuculuğunu bırakan mesai arkadaşı Fatih Portakal için paylaşımda bulundu. Küçükkaya, "Yılın transferini eşin yaptı, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.

Fox Tv'nin ana haber sunuculuğunu bırakan Fatih Portakal için bir mesaj da eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan geldi. Aynı kanalda Çalar Saat programını sunan Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portakal'a veda etti.

Küçükkaya, "Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal. 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel 'armağan' oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum." düşüncesini dile getirdi.