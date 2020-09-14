İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi!

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İSMAİL HAKKI PEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1951

Kaç yaşında: 69 yaşında

Nereli: İznik, Türkiye

Eğitim: Kara Harp Okulu

Rütbesi: Korgeneral

ASKERİ KARİYERİ

1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında ise Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1982 yılları arası Hava İndirme Tugayı, 7. Hudut Taburu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yaptı. 1974 yılında Hava İndirme Tugayı 1. Paraşüt Taburundan takım komutanı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Pekin, 1984 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu ve 1984-1987 yılları arasında 61. Piyade Tümeninde Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü yapan Pekin, 1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında 1991 yılına kadar görev aldı. 1991-1994 yılları arasında Brüksel TMR Başkanlığında Kara Plan Subaylığı yaptı ve 1994 yılında 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı oldu. 1995 yılında bu görevinden ayrılarak 5. Hudut Alay Komutanlığı görevine getirildi. 1997-1998 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. Aynı yıl 30 Ağustos 1998 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etti ve 1998–2000 yılları arasında Kara Kuvvetleri Plan Harekat ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 2000–2002 yılları arasında 66 ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

30 Ağustos 2002'de tümgeneralliğe terfi etti ve 2002-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yaptı. Yine 30 Ağustos 2006'da korgeneralliğe terfi etti. 2006-2007 yılları arasında ise 8. Kolordu Komutanlığı görevini yaptı. Ağustos 2007'de Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı.

2012 yılında emekliye sevk edildi. 2015 yılında Vatan Partisi'ne katıldı.