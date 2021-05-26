İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinden kötü haber
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İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinden kötü haber

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinden kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ağustos 2020'den beri aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran cephesinden kötü haber geldi. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi. İşte detaylar...

2016 yılında evlendiği Duygu Kumarki'yle boşandıktan günler sonra ünlü oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisini tek kalemde sildi.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI, TAKİPTEN ÇIKTI

Hacıoğlu, 330 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Çağıran ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Ünlü oyuncuyu takipten de çıkan İsmail Hacıoğlu, dedikoduları alevlendirdi.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

35 yaşındaki Hacıoğlu'nun bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinden kötü haber
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinden kötü haber

Kaynak: Snob Magazin

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