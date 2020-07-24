İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Çocuk dizisinde birlikte rol alan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Geçen günlerde Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini bitiren Hacıoğlu'nun, bu sebepten yuvasını yıktığı konuşuluyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan 'Çocuk' dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı öne sürüldü. Sürpriz tatil, akıllara "Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?" sorusunu getirdi.

4 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki

BİR SÜRE DAHA AYNI EVDE

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki'nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.