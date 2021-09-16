İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz hayatı ve biyografisi! İsmail Filiz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz hayatı ve biyografisi! İsmail Filiz kaç yaşında, nereli?

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İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz hayatı ve biyografisi! İsmail Filiz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen İsmail Filiz, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte İsmail Filiz hakkında merak edilenler. İsmail Filiz hayatı ve biyografisi. İsmail Filiz kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İsmail Filiz merak konusu oldu. İşte İsmail Filiz hakkında merak edilen İsmail Filiz kimdir, İsmail Filiz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İSMAİL FİLİZ KİMDİR?

İsmail Filiz (d. 23 Mayıs 1980, Çankırı), Türk, dizi ve sinema oyuncusudur. AK Parti'den milletvekiliği yapmış Hüseyin Filiz'in oğludur.

Ezel dizsindeki "Ömer" karakteriyle tanınmıştır.

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