İsmail Ergüneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Ergüneş'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İsmail Ergüneş geliyor. İsmail Ergüneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Peki, İsmail Ergüneş kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Ergüneş'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İsmail Ergüneş'in kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz. Peki, İsmail Ergüneş kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi bakanlığa atanmıştır? Detaylar yazımızda.

İSMAİL ERGÜNEŞ KİMDİR?

Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu ve sonraki çalışmalarında aktif olarak yer aldı.1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında "Yasama Sorumsuzluğu" konulu tezi ile tamamladı.

AK Partinin kuruluşu ile birlikte sırasıyla AK Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlı'ğı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif üye olarak görev yaptı. 2006 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2008 yılında yapılan İlçe 3. Olağan kongresinde İlçe Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresinde tekrar bu göreve getirildi. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu üye, üyelik ve onursal Başkanlık görevlerinde bulundu.

25 yıldır Gaziosmanpaşa'da ikamet etmekte birlikte aynı ilçede 19 yıldır serbest avukatlık yapıyor.

İSMAİL ERGÜNEŞ HANGİ BAKANLIĞA ATANDI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Ahmet Erdem atandı.