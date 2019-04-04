Resmi olmayan sonuçlara göre, Hakkari'nin Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen İsmail Demirci'ye tebrik ziyaretleri sürüyor.

Demirci, Çevre Yolu'ndaki ofisini ziyaret eden vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Demirci, yaptığı açıklamada, beldede güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Vatandaşların hizmetin en güzeline layık olduğunu aktaran Demirci, "Halkın teveccühü bize ayrı sorumluluk vermiştir. Destek veren herkese teşekkür ederim. Hakkari'de 2 yılda yapılan hizmetleri herkes gördü. Bizler de hizmet odaklı hareket edip iyi işler yapacağız, inşallah." dedi.

Kaynak: AA