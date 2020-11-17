İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur kaç yaşında, nereli?
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İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur kaç yaşında, nereli?

17.11.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:52
İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, İsmail Cesur kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur kimdir?

Formula 1 organizasyonu ile ilgili olarak yaptığı açıklama ile sosyal medyada gündem olan İsmail Cesur vatandaşların merak konusu oldu. Peki, İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur kaç yaşında, nereli?

İSMAİL CESUR KİMDİR?

1988'de İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetimininin sorumluluğunu üstleniyor.

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