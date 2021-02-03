İsmail berhan kim? Survivor öykü çelik sevgilisi kim? Survivor öykü çelik kim?

Yayınlandığı günden beri rekabetin bol olduğu yarışma Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasında ünlüler takımında bu yıl Öykü Çelik de yer alıyor. İsmail berhan kim? Survivor öykü çelik sevgilisi kim? Survivor öykü çelik kim? merak ediliyor.