İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail'in nişanlısı kim?
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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail'in nişanlısı kim?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail'in nişanlısı kim?
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Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı, Survivor boyunca yaptığı açıklamalarla ile gündem oldu. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail'in nişanlısı kim?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan yaptı açıklamalarsa sık sık gündem olmuşt. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kim?

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur.

Antalya Finike'de yaşan Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Finike Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımında ''Antalyamızın başpehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban ve Gamze Atakan Çiftimizin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk beraber taktı. Çiftimize ve ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz. Allah tamamına erdirsin.''denildi.

Gamze Atakan, Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' ifadelerini kullandı.

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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail'in nişanlısı kim? - Haberler
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