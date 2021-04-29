İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan hakkında detaylar...

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir sorusu merak ediliyor. Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın konuşması damga vurdu. 'O kızın adını ağzına alma' diyen anne Balaban'ın sözleri ardından gözler Gamze Atakan'a çevrildi. Ancak Gamze Atakan söz konusu iddialar ardından sessizliğini koruyor. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye 2021'de 16. haftanın iletişim ödülü kazanan ünlüler takımında İsmail Balaban annesiyle konuştu. Annesinin, nişanlısı (Gamze Atakan) ile ilgili söylediği sözler İsmail'de deprem etkisi yarattı. Sinir krizleri geçirdiğini söyleyen anne Balaban, "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada, hiçbir şeyini ona hediye etme" dedi.

GAMZE ATAKAN KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu.

Gamze Atakan- İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı.

Söz konusu yaşananlar ardından sessizliğini koruyan Gamze Atakan, yalnızca sosyal medyadan adım attı. Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.