İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor

Kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Balaban ile yaşadığı tartışma sonucu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Gamze Atakan'ınözel hayatında şaşırtan bir gelişme yaşandı.

İsmail Balaban'ınannesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor 2021 sezonunda yarışan oğlu İsmail Balaban'ı arayarak, gelini Gamze Atakan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

"O KIZ BIRAKTIĞIN GİBİ DEĞİL"

Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ve ailesi için "Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil" diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Survivor'dan şampiyon olarak döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, çok geçmeden Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

NİŞANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. Gamze Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.

Gamze Atakan'ın nişan töreninden ilk fotoğraf ortaya çıktı.

GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan kimdir, nereli, mesleği ne; Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşan Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir. Atakan, bir dönem Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir. Uzun süre nişanlı kalan Atakan ve Balaban, 29 Temmuz 2021'de yollarını ayırmıştır.