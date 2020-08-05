İşletmelerde maske – mesafe – temizlik denetimleri Antakya iş yerlerinde Covid-19 hastalığının yayılma hızını azaltmak amacıyla, sosyal mesafe ve maske kullanım zorunluluğunun denetlenmesi için oluşturulan komisyona bağlı Antakya Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında denetimlere devam ediyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " Normalleşme süreci kapsamında, korona virüsün yayılma ve bulaşma hızının azaltılması hususunda Antakya Kaymakamlığı bünyesinde Covid-19 Denetim Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonda görevli olan belediyemiz ekipleri, restoran, cafe, pastane, kahvehane, dernekler, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna, spa merkezi gibi işletmelerde sosyal mesafeye uyulması ve maske kullanım zorunluluğu konusunda denetimlerine devam ediyor." Yapılan açıklamanın devamında yürütülen hizmetler kapsamında denetim gerçekleştirilen yerler şöyle sıralandı; Saraykent, Emek, Altınçay ve Kanatlı Mahalleleri'nde hizmet veren internet cafeler Kaynak: Bültenler