İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
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İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Bugün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı. Yaşananlar soyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.

İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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