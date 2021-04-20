İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Özek, memleketi Muğla'da toprağa verildi
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İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Özek, memleketi Muğla'da toprağa verildi

İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Özek, memleketi Muğla'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Ali Özek'in cenazesi, Doğanlar Mahallesi'ne getirildi.

Özek'in mahalleye yaptırdığı külliyenin bahçesindeki cenaze namazını, yeğeni Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Seyid Ali Topal kıldırdı.

Topal, Ali Özek hocanın ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde olduğunu söyledi.

Özek'in büyük bir alim olduğunu ifade eden Topal, "İstanbul'da kurduğu İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı örnek göstermek istiyorum. Vakfın kurucusu ve başkanı hocamız, yıllardır bu vakıf aracılığıyla çok sayıda ilmi toplantılar tertip etti. Bunların her birini kitap haline getirdi. İşte bunun için Peygamber efendimiz, 'Alimin ölümü, alemin ölümü' buyuruyor. İlim üreten, insanların ışığı olan bir alim vefat ettiği zaman alemin ışığı, nuru gider. Onun için rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Namazın ardından Özek, vasiyeti üzerine külliyenin bahçesine defnedildi.

Cenaze törenine Özek'in yakınlarının yanı sıra Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Müftüsü Orhan Turan, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ile mahalle sakinleri katıldı.

Prof. Dr. Ali Özek, geçirdiği kalp krizi sonucu 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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